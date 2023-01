Wine in Venice, una tre giorni di degustazioni ed eventi per promuovere la cultura del vino

Venezia diventa palcoscenico d'eccezione per i grandi vini italiani. Dal 28 al 30 gennaio, nella Scuola Grande della Misericordia e nelle sale di Ca' Vendramin Calergi andrà in scena Wine in Venice. Tre giorni dedicati al vino e alle storie dei suoi produttori che si intrecciano con quelle dei territori, in un continuo scambio di influenze che rendono i vini italiani tra i più apprezzati al mondo.

La manifestazione, organizzata da Winetales, Beacon, The Media Company Store e Venezia Unica, vedrà come protagonista il vino attraverso momenti di confronto, degustazioni, presentazioni. Alessandro Nigro Imperiale, miglior sommelier Ais 2022 e miglior sommelier francese 2023, sarà il cerimoniere d'eccezione.

L'evento vuole essere occasione per confrontarsi sui temi dell'etica, della sostenibilità e dell'innovazione, perni attorno ai quali ragionare per progettare il Vino del Futuro a partire dalla conoscenza di tradizioni millenarie che fanno del vino italiano un prodotto anche culturale. «Venezia si appresta a diventare punto di riferimento internazionale di appassionati ed esperti di vino - ha commentato Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune - Il recupero degli antichi vitigni che hanno caratterizzato le isole e gli antichi monasteri del centro storico e della laguna, oltre che il lavoro dei tanti professionisti del settore che hanno fatto di Venezia la loro casa, concorrono a inserire la nostra città nella mappa delle grandi destinazioni enogastronomiche mondiali».

Etica, innovazione e sostenibilità saranno anche i criteri che guideranno i giurati nell'assegnazione delle 20 Wine Wild Card, attestazioni di qualità per altrettante cantine capaci di rappresentare le venti regioni della Penisola. La garanzia sulle qualità dei vini in concorso sarà garantita da Giampiero Breda, presidente di Ais Veneto.

Tanti gli ospiti, tra questi Dominga Cotarella, Matilde Poggi, Simone Roveda, Roberto Cipresso, Jacopo Cossater, Mattia Cianca, Dario Silvestri, Luca Molinari, Urban Gap, Nanyoung Beak. Durante la tre giorni si susseguiranno tre WineTalks, ovvero conversazioni condotte da Lara Loreti, Francesca Pagnoncelli Folceri e Laura Donadoni per raccontare in che modo il vino deve parlare a consumatori sempre più consapevoli e attenti alle tematiche ambientali e di sostenibilità economica e sociale. Verranno anche proposti tour, curati da Roberto Palesa, ideati per coniugare il vino all'arte nei luoghi più suggestivi di Venezia. Grazie alla collaborazione con TheFork verrà presentato il progetto 365 days of WINE IN VENICE attraverso il quale le 20 etichette premiate diventeranno le protagoniste di un'esclusiva selezione di vini proposta nella rete di ristoranti che aderiscono alla app.