Vento forte sulle Dolomiti, chiusi gli impianti più in quota

Vento forte in quota e impianti chiusi nelle parti più alte dei comprensori sciistici delle Dolomiti. Sono chiuse ad esempio la funivia del Lagazuoi e quella che porta a Ra Valles, sulla Tofana.

La neve

In alcune località, come nella Skiarea San Pellegrino, si è optato per le aperture ritardate degli impianti più esposti al vento come la funivia di Col Margherita. Situazione regolare sotto i 2000 metri.

Si annuncia un Natale a prova di sci per le località turistiche della montagna veneta, grazie anche alle precipitazioni nevose delle ultime ore. A Ra Vales, sopra Cortina, il manto bianco ha raggiunto quota 94 centimetri grazie al contributo di 10 centimetri di neve fresca. La stessa località ampezzana ha avuto una nevicata che ha creato uno strato di 2 centimetri. Sul Falzarego, altra meta molto apprezzata dagli amanti degli sporti invernali, sono scesi 5 centimetri di neve fresca, portando l'altezza del manto totale a 13 centimetri.

Andrea Ciprian