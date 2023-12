CORTINA - Le discese finali della gara di gigante parallelo di Cortina, nella Coppa del mondo di snowboard, saranno trasmesse in diretta televisiva, in chiaro, su Rai Sport, oggi alle 18. Essere lassù, sul monte Faloria, a bordo pista, sarà però tutta un'altra emozione. L'adrenalina di questa disciplina, davvero spettacolare, sarà amplificata dalla disputa delle gare in notturna, sulla pista Tondi illuminata a giorno. Accade da nove anni, è ormai uno spettacolo consueto, per gli appassionati della tavola sulla neve. Il divertimento è assicurato anche per chi non ha dimestichezza con questo sport, ma vuole soltanto vivere un'esperienza diversa, davvero unica.

A BORDO PISTA

L'accesso del pubblico è libero; la funivia, che parte dal centro di Cortina, dal piazzale della stazione, è gratuita dalle 16.30 alle 20. Per scendere c'è tempo, le cabine viaggiano dalle 21 alle 23.30; c'è quindi il modo per godersi la festa lassù, che seguirà la gara e le premiazioni, con la musica sulla terrazza del rifugio Faloria, a 2.000 metri, su una balconata dal panorama straordinario, sulle Dolomiti, dalla Tofana al Pelmo, alle Tre Cime di Lavaredo. C'è stato un grande lavoro, anche ieri, sia in pista, sia all'ufficio gare, per definire gli ultimi particolari dell'evento che apre il grande inverno sportivo di Cortina, con una dozzina di gare di Coppa del mondo ed altri eventi internazionali, di cinque sport diversi. Al circolo del golf c'è stata l'assegnazione dei numeri di pettorale, per gli atleti e le atlete che oggi saranno in pista dalle 14, per l'inizio delle qualifiche, che si concluderanno alle 16. Soltanto i migliori tempi guadagneranno il passaggio alla finale. Fra questi atleti, è certo, ci saranno tanti ragazzi e ragazze della nazionale italiana. La formazione azzurra arriva a Cortina dalla tappa precedente del circuito di Coppa del mondo, anch'essa in Italia, a Carezza, sul passo Costalunga, fra Trentino e Alto Adige.

L'ATTESA

La finale di quella gara maschile è stata tutta tricolore, con le bandiere portate sulle spalle, sul podio. Maurizio Bormolini ha avuto la meglio su Edwin Coratti per soli 16/100, in una gara davvero molto equilibrata. Più lontano Aaron March, finito settimo, davanti all'inossidabile Roland Fischnaller. Ma "Capitan Fisch" si esalta sulla pista di Cortina: nelle otto edizioni precedenti ha vinto cinque volte, è arrivato secondo tre volte e una volta terzo. Nel 2017, infatti, si corse sia lo slalom, sia il gigante. Per il fortissimo altoatesino c'è sempre stato il podio, dunque, e di certo non intende abdicare e non sarà facile, per i giovani, scalzarlo da lassù. Nella gara femminile le speranze azzurre sono puntate sulla bellunese Lucia Dalmasso, che è finita quinta, nella gara di giovedì, a Carezza; settima Nadya Ochner, che a Cortina ha un secondo e un terzo posto, ma ormai piuttosto lontani nel tempo, nelle due prime edizioni della Coppa sul Faloria, del 2015 e nel 2016. Gli uomini della squadra guidata da Denis Constantini, anima dello snowboard in valle d'Ampezzo, sono al lavoro, giorno e notte. Una parte della messa a punto dell'organizzazione viene fatta con il buio, perché stasera tutto funzioni al meglio.

CONTO ALLA ROVESCIA

«Ci siamo esordisce Denis "Mostacia", nel soprannome ampezzano di famiglia stiamo lavorando sugli ultimi dettagli. La nevicata dei giorni scorsi ha reso il Faloria ancora più magico. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e delle collaborazioni, che ci permettono di offrire le condizioni migliori, alle atlete e agli atleti». Soddisfazione anche da parte di Stefano Longo e Michele Di Gallo, presidente e direttore di Fondazione Cortina, la struttura che coordina anche questa organizzazione, nel ricco panorama sportivo di questo inverno agonistico cortinese.