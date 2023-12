Valorizzare i giovani attraverso lo sport e il territorio

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FONDAZIONE CORTINA

Lo sport non deve essere inteso soltanto come un mezzo di espressione individuale col quale dimostrare di essere i migliori, anzi: soprattutto per i più giovani, lo sport deve essere innanzitutto veicolo di comprensione e condivisione di valori sani e positivi con i quali, perché no, creare attività e iniziative legate al territorio. Per lasciare alla generazione del futuro un tessuto sociale ed economico più ricco da poter incrementare nel tempo.

Fondazione Cortina ha chiaramente compreso come lo sport ricopra un ruolo chiave nello sviluppo dei giovani, non solo dal punto di vista sportivo e salutare ma anche nel contesto sociale e formativo. Grazie a tre interessanti progetti, l'ente che cura gli eventi della Regina delle Dolomiti punta a coinvolgere in modo attivo le nuove generazioni, trasmettendo messaggi positivi ed educandole al rispetto del territorio.

Lo scopo di Fondazione Cortina

La Fondazione ha scelto di puntare sulla futura generazione creando un percorso che ha come obiettivo finale il coordinare al meglio l'eredità dei prossimi Giochi Olimpici e Paraolimpici. Una visione a lungo termine che punta a lasciare qualcosa di concreto e palpabile al mondo dei giovani, anche dopo il 2026. Non solo impianti e infrastrutture sportive, ma una rete di stakeholder, associazioni e appassionati in grado di valorizzare il territorio montano nel tempo grazie ad eventi, iniziative culturali e di sensibilizzazione.

Il coinvolgimento di partner privati è centrale per sviluppare progetti articolati e duraturi. Cortinabanca, ad esempio, affianca Fondazione Cortina nelle attività legate alla formazione e al volontariato giovanile. Brand come Lavazza, Audi, Umana, Demaclenko supportano eventi ed iniziative con una visione attenta a sostenibilità e responsabilità sociale. L'intento è quello di promuovere uno sviluppo integrato della montagna dolomitica grazie allo sport, favorendone la tutela ambientale e rinsaldando il legame comunità-territorio per il futuro delle nuove generazioni.

Progetto Giovani

Il primo progetto è il "Progetto Giovani". Esso fornisce ad alcuni tra i migliori talenti sportivi veneti delle discipline della neve e del ghiaccio un sostegno non solo economico per le loro attività, ma anche nella valorizzazione della propria immagine attraverso progetti di comunicazione ad hoc. Si tratta di oltre 12 atleti che stanno inseguendo il loro sogno di partecipare ai Giochi Milano-Cortina 2026, e che avranno l’importante compito di trasmettere i valori sportivi nelle scuole e nelle associazioni, in qualità di Ambassador di Fondazione Cortina: Elia Barp, Anna Comarella e Iris De Martin Pinter (sci di fondo); Elisa Caffont e Lucia Dalmasso (snowboard); Alba De Silvestro e Matteo Sostizzo (sci alpinismo); Renè De Silvestro (sci alpino paralimpico), Leonardo Donaggio (freeski); Mattia Gaspari (skeleton); Flavio Menardi (parabob); Federico Scussel (sci alpino); a questi si aggiungono i Team Colli di curling maschile Junior e il Team Constantini di curling femminile.

“Scegliendo di investire in questi atleti scegliamo di investire nel futuro della montagna – ha dichiarato il Direttore Generale di Fondazione Cortina Michele Di Gallo -. Riteniamo che accompagnare i giovani talenti nel loro percorso di preparazione atletica sia il modo migliore perché il Veneto possa essere protagonista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026; al contempo vogliamo contribuire a sostenere la grande tradizione sportiva del nostro territorio attraverso il racconto dal vivo e via social dei valori dello sport che queste promesse tramanderanno alle nuove generazioni”.

Progetto Scuole

Il “Progetto Scuole” è dedicato ai ragazzi degli istituti del Bellunese, ma anche del Trevigiano e del Veneziano. Agli studenti delle scuole secondarie di primo grado viene proposta “Integralmente speciale Sci paralimpico”, un'attività di sensibilizzazione all'inclusione legata agli sport paraolimpici, mentre quelli delle secondarie di secondo grado hanno modo di incontrare e dialogare con i giovani atleti ambassador per comprendere il significato dello sport grazie al programma “Sport per la vita: valori in azione”.

L'evento clou del Progetto si terrà martedì 12 dicembre al Teatro Comunale di Belluno e riunirà oltre 450 ragazzi provenienti da tutte le scuole della provincia che hanno aderito all’iniziativa.

Il coinvolgimento dei più giovani è iniziato la scorsa stagione invernale, quando più di mille studenti del territorio hanno avuto la possibilità di assistere alle gare di Coppa del Mondo di sci alpino e a quelle paralimpiche: quest’anno Fondazione Cortina vuole ripetersi e, in occasione delle gare delle 4 discipline calendarizzate, invita tutti gli istituti scolastici ad accompagnare i ragazzi ad assistere alle competizioni offrendo un supporto diretto in collaborazione con Busforfun.

Volontariato DoloMitico

Infine "Volontario DoloMitico" crea una vera e propria rete di volontari che possa supportare organizzazioni e associazioni nella pianificazione e nella gestione di eventi sul territorio. Fondazione Cortina, con il supporto tecnico di Iquii, ha creato una piattaforma online dove ogni interessato può iscriversi, per poi donare il proprio tempo a eventi e iniziative che coinvolgono attualmente oltre 30 realtà del territorio, sperimentando attivamente lo spirito di squadra.

Anche in questo caso un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, per favorire la necessità di un ricambio generazionale che sempre più si avverte all’interno delle varie organizzazioni.

Iscrivendosi alla piattaforma www.volontariodolomitico.it si può partecipare a corsi di formazione usufruire di benefit dedicati, il tutto con l’obiettivo finale di creare una rete coesa e sempre operativa sul territorio all’insegna dell’inclusività.

Eredità e continuità

I progetti puntano dunque a stimolare nei giovani l'amore per lo sport e per la montagna, per far crescere una generazione legata al proprio ambiente in ottica di salvaguardia e promozione culturale. I giovani stanno affrontando un momento storico difficile e una sfida complessa nel delicato contesto socio-economico attuale. Hanno necessità di modelli positivi cui ispirarsi, per trovare la giusta motivazione e la spinta al cambiamento. Fondazione Cortina, grazie alla sua esperienza nel mondo dello sport, ha scelto di investire sul fattore umano e sullo sviluppo delle nuove generazioni: attraverso una didattica non formale basata sui valori veicolati dall'attività sportiva, intende dotare i ragazzi degli strumenti per gestire al meglio il loro percorso di crescita.

I progetti puntano a responsabilizzare i giovani facendoli sentire protagonisti, per stimolare in loro determinazione, spirito di squadra, inclusione. Valori che, se coltivati, potranno spingerli a diventare cittadini e professionisti di successo. La sfida dell'ente è lasciare nel territorio bellunese un'autentica eredità valoriale e culturale, affinché anche le future generazioni possano crescere in un ambiente stimolante e ricco di opportunità. La vita in montagna sarà propagandata e stimolata per far prendere contatto con la natura e con gli sport invernali scegliendo questo percorso come stile di vita.

Per informazioni aggiuntive su Fondazione Cortina e sui progetti disponibili è possibile visitare il sito ufficiale fondazionecortina.com/