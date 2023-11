Cortina oggi apre a sorpresa gli impianti: partita la stagione sciistica

CORTINA - Grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi 15 giorni, Cortina d'Ampezzo rompe oggi, 11 novembre 2023, il ghiaccio e, a sorpresa, apre in anticipo la pista del Col Gallina, all'ombra dell'Averau sul passo Falzarego.

L'ufficio Skipass di Cortina è già aperto al pubblico da ieri per i talloncini d'ingresso, mentre lo shop online aprirà in settimana. Al Col Gallina si scia con prezzi giornalieri per gli adulti che variano dai 40 ai 36 euro (a seconda dell'età) mentre per i giovanissimi dai 29 ai 23 euro. A sistema sciistico aperto si potrà esplorare tutta l'alta quota ampezzana, 120 chilometri di piste, senza mai togliere gli sci, grazie al collegamento - inaugurato due anni fa - della Cortina Skyline, che unisce le Tofane alle 5 Torri. Ma non solo, ci si potrà sbizzarrire sull'intero sistema dolomitico con almeno altri 500 chilometri dove scatenarsi. «Siamo pronti ed elettrizzati per questa nuova stagione - ricorda Marco Zardini, presidente del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina (Cortina Skiworld) - Quella che si apre è una stagione piena di eventi sportivi di alto livello che propone oltre lo sci, lo snowboard, il curling, lo sci alpinismo». «Inoltre, anno dopo anno stiamo vedendo come la nuova cabinovia Cortina Skyline - sottolinea - si sia dimostrato un investimento vincente: basti pensare che lo scorso anno il traffico di auto tra i due comprensori delle Tofane e 5 Torri si è ridotto di oltre il 45%».