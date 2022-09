Troppi incidenti alla guida per colpa dell'uso del cellulare: maggiori controlli da parte della polizia locale. I vigili implementeranno i servizi di controllo in borghese contro l’utilizzo degli smartphone alla guida. Nelle prossime settimane verranno effettuati ulteriori e puntuali controlli in borghese in scooter per intercettare gli automobilisti che non rispettano le norme del codice della strada sul divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici.