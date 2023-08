Schianto in A4 tra pullman e tir: feriti gravi, molti bambini coinvolti

LATISANA - Grave incidente sulla A4 in direzione Trieste nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro all'altezza del comune di Rivignano Teor al chilometro 471.

Alle 19.30 di oggi, venerdì 25 agosto, un pullman di turisti dell'Est della "Trans Turlines" è finito contro un Tir fermo. Secondo un primo bilancio tre sarebbero i feriti gravissimi, già elitrasportati in ospedale. Dieci le persone ferite in modo meno serio, una ventina quelli in osservazione. Tra questi molti sono bambini. Si tratta di una maxi emergenza, per la quale gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg stanno gestendo con due elicotteri e numerose ambulanze. È stato chiesto il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che sta inviando varie squadre. Sul posto sta operando il personale dell'autostrada, la polizia stradale, i vigili del fuoco, col coordinamento del Coa di Udine.