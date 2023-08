Terribile schianto tra un bus e un camion frigo sull'autostrada A4: chiuso l'intero tratto. Uscita obbligatoria a Latisana

LATISANA (UDINE) - Terribile schianto tra un bus e un camion frigo sulla A4: decine le persone coinvolte, ci sarebbero feriti gravi, forse morti. Istituita l'uscita a Latisana. Un incidente è avvenuto verso le 19,30 di oggi, venerdì 25 agosto, nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivignano Teor al chilometro 471. Coinvolti nello schianto una corriera e un mezzo pesante. Per consentire l'arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia.

Sul posto il 118, I vigili del fuoco, il personale della Concessionaria, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

+++notizia in aggiornamento+++