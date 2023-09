CORDOVADO - A parlare è Marcello Zorzetti, dirimpettaio di Luca Orlandi il 55enne che ha tenuto sotto scacco Cordovado. «Viveva per conto suo.

Se uno lo ignorava, lui non era un attaccabrighe. Viveva per i fatti suoi, era un po' inquietante. Non aveva il campanello né la cassetta della posta. Non aveva niente di niente. Non si poteva far niente».