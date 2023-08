Uomo armato barricato in casa a Cordovado. Chi è Luca Orlandi: la vita da recluso e i fucili. Gli ultimi video postati su Youtube: «Voglio che tutti abbiano a disposizione quello che succederà»

Uomo armato e barricato in casa a Cordovado (Pordenone), in via Battaglione Gemona, in centro, davanti alla farmacia. Si tratta di Luca Orlandi, 55 anni, ingegnere originario di San Donà di Piave (Venezia), servizio militare nell'Arma dei carabinieri ed ex giocatore di basket, da due anni e mezzo vive «autorecluso», come dice lui, e non esce più di casa.

Il sequestro dei fucili e la visita medica

A Orlandi, che non si è sottoposto alla visita medica prevista ogni cinque anni per ottenere l'idoneità psicofisica per il rinnovo della licenza a portare armi proprio perché vive da recluso, deve essere notificato il provvedimento di sequestro dei fucili ad uso sportivo (ne ha denunciati due), di una pistola e di 500 colpi. È dal rifiuto di Orlandi di consegnare le armi che nasce il provvedimento firmato dal prefetto Domenico Lione su richiesta del questore Luca Carocci.

A metà agosto l'ingegnere - valutati timbri e firme sul provvedimento - comincia a postare i suoi lunghi monologhi su Youtube sfogando tutta la sua rabbia e risentimento nei confronti delle istituzioni. Ieri mattina il blitz con i reparti speciali dei carabinieri e il paese invaso di militari protetti dai giubbotti antiproiettile. Orlandi si barrica. Non apre e non risponde. Vengono chiamati in supporto vigili del fuoco e personale sanitario. Poi comincia la negoziazione. Inutile.