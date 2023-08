Ex militare gira armato per strada poi si barrica in casa: paura a Cordovado

CORDOVADO (PORDENONE) - Un ex militare armato blocca la provinciale a Cordovado, poi si barrica in casa.

Paura questa mattina a Cordovado per un uomo che, armato, ha bloccato strada provinciale. L'allarme è arrivato al 112 che ha mobilitato le Gazzelle dell'Arma. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza da parte dei residenti i quali impauriti, si sono ritrovati davanti l'uomo armato in strada. I carabinieri, arrivati immediatamente sul posto, hanno trovato l'uomo che si è poi barricato in casa.

In via Battaglione Gemona, dove risiede, sono stati evacuati tutti i negozi. I residenti sono chiusi in casa, bloccato il traffico e le vie d’accesso al centro di Cordovado.

Sul posto sono arrivati i negoziatori dei Carabinieri che stanno tentando di tranquillizzare l’uomo e di farlo uscire senza dover usare violenza.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++