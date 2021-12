Confcommercio Treviso, i dati del 2021: a dicembre ogni famiglia spenderà 1.645 euro

Tempo di festa e tempo di bilanci, Ascom Confcommercio Treviso chiude il 2021 analizzando settore per settore i numeri, i punti di forza e quelli di debolezza nell’ottica della ripartenza e anche nella speranza. L’appello per questo Natale è di acquistare nel negozio sotto casa incentivando così il commercio di prossimità, delle piccole botteghe locali e di vicinato. Un dato è emerso dall'incontro di questa mattina, ossia la spesa media per le famiglie trevigiane a dicembre: 1.645 euro, incremento dello 0,5% rispetto allo scorso anno. Ma c'è da dire che si registra ancora il 7,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.