La sua "amica" è ferita, volpe ruba il cellulare a uno dei soccorritori

Un operatore dell'organizzazione benefica per animali RSPCA, nel Regno Unito, è rimasto a dir poco sorpreso quando una volpe è riuscita a rubare il suo cellulare. Chiamati per soccorrere un animale ferito e registrare l'intervento, non si aspettavano che un'altra volpe approfittasse della situazione per afferrare il dispositivo e fuggire con lo stesso. Fortunatamente, l'animale ferito è stato salvato e ha ricevuto le cure necessarie e il cellulare è stato infine restituito al legittimo proprietario.

Ultimo aggiornamento: 15:53

