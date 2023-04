VIGONOVO - Una volpe entra di notte nella proprietà di un pensionato ubicata nella prima periferia del centro urbano di Vigonovo e fa strage di galline. Ben 27 gli animali uccisi, che però sono stati lasciati tutti sul posto. Il predatore è entrato nel pollaio attraverso il buco di una rete metallica largo appena 12 centimetri. Una volta uccise tutte le galline presenti, non è riuscito a portarsene con sé nessuna in quanto, pesando tutte tra i quattro e i cinque chili, è stato impossibile farle passare attraverso il piccolo varco del recinto.

VOLPE FAMELICA

Al 75enne Fabio Carletti, proprietario del fondo, era già successo anche poco prima di Pasqua, quando un animale, molto probabilmente lo stesso, era entrato nella sua proprietà uccidendogli tre grosse anatre e 3 galline di piccola taglia. “Molto probabilmente la volpe proviene dal vicino Parco Verde Sarmazza, dove è stata vista aggirarsi più volte – dice Carletti -. Deve essere molto affamata o deve avere dei cuccioli da sfamare perché per giungere nella mia proprietà, che sorge appunto a ridosso del centro urbano di Vigonovo, deve attraversare una zona densamente popolata. Tutte le galline erano pronte per essere poste in pentola. Alcune sono per mio uso personale, altre le cedo agli amici. Allevare animali da cortile è sempre stata il mio hobby, ma ora dovrò obbligatoriamente rivedere la mia passione”.

Un fatto simile è avvenuto, sempre durante la notte tra mercoledì e giovedì, in via Pereri a Fossò. Questa volta è stato un cane di media/grossa taglia ad entrare in un pollaio e a fare strage di animali da cortile di proprietà di Fabrizio Rovoletto. “E’ già la terza volta che mi succede – dice molto amareggiato. Per fortuna non si è accanito contro i miei pavoni. Non ce l’ho con il cane, ma con i suoi padroni che lo lasciano libero di scorazzare”.