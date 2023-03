Carceri. Il papà di Edoardo Zattin, morto a 18 anni: «Voglio aiutare gli altri in nome di mio figlio»

CARCERI - Un altro momento per ricordare Edoardo Zattin, morto a 18 anni durante un allenamento di boxe. La sera di ieri, 3 marzo, la comunità si è riunita in chiesa e a prendere la parola è stato anche il papà. In mano, un pallone da basket, sport adorato dal figlio.

Edoardo la sera del 22 febbraio si è sentito male. Dopo un allenamento di boxe si è soffiato il naso, si è accasciato a terra e non si è più svegliato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri e la Procura. (video di Giovanni Brunoro)