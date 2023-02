Monselice. La palestra dove si allenava Edoardo, morto a 18 anni, ha sospeso il corso di boxe: il malore fatale durante l'allenamento

MONSELICE - Corso sospeso. La palestra Iron Dojo Team di Monselice ha deciso di sospendere temporaneamente il corso di boxe, lo stesso corso frequentato da Edoardo Zattin, morto a 18 anni dopo un allenamento.

A darne notizia è la direzione della palestra stessa sulla propria pagina Facebook: «In segno di lutto e di rispetto per la scomparsa del caro Edoardo, il corso di boxe è temporaneamente sospeso». Le indagini sulla morte del giovane atleta sono ancora in corso e solo l'autopsia potrà portare alla luce la causa.

Zattin lo scorso 22 febbraio dopo l'allenamento di boxe, che non prevede contatti fisici, si è soffiato il naso e ha avuto un malore. Portato d'urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta. Un giovane appassionato di sport, aveva giocato anche a basket in diverse squadre, uno studente modello con una buona media. Una morte che ha colpito un'intera comunità.