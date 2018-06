Un rinoceronte e un cervo sui Berici: ma si tratta di 2 insetti singolari

di Roberto Cervellin

VICENZA - Un cervo e un rinoceronte sui colli vicentini. Possibile? Certo. A confermarlo sono i responsabili dei “”, il gruppo social unito dalla passione per la natura e gli animali in genere.A finire nel mirino della loro macchina fotografica sono stati questa volta duee non i grandi mammiferi. Insetti che popolano boschi e prati dei, in particolare d'estate. Si tratta dele dello. «Sono singolari a causa della caratteristica conformazione del- raccontano - Il primo conze che ricordano i possenti palchi del cervo rosso e il secondo con un grossoposto sul capo».Svelato quindi il mistero che lega il loro nome a quello dei possenti vertebrati. Ma c'è di più. Le sporgenze della testa dei cervi volanti, spiega ancora il team dei “Segreti”, «le troviamo solo neie vengono utilizzate durante il periodo degli accoppiamenti per vere e proprietra maschi per aggiudicarsi la femmina».Gi insetti tuttavia rischiano l'estinzione. «Purtroppo entrambi hanno registrato un drasticoper l'utilizzo dinelle colture e l'eccessivada alberi marci, dove le larve si sviluppano e si nutrono». Tra le due specie, la più facile da incontrare il cervo volante in quanto lo scarabeo rinoceronte preferisce spostarsi al buio.