Parapiglia in piazza a Schio: ubriaco morde la mano ad un agente

SCHIO - Parapiglia sabato 13 luglio a Schio, in piazza Garibaldi: un negoziante ha avvicinanto la polizia locale perché importunato da un uomo ubriaco. Gli aventi hanno tentato di calmare il soggetto senza riuscirci, tant'è che ad un tratto l'uomo si è scagliato contro gli agenti che tentavano di bloccarlo mordendo la mano di uno di loro e colpendo l'altro. Sul posto è dovuta intervenire una seconda pattuglia per fermare l'uomo esagitato che, comunque, ha continuato nel suo atteggiamento anche al comando. Si tratta di K.E., 42enne originario del Marocco e cittadino italiano (volto già noto alle Forze dell'Ordine), che è stato arrestato per resistenza e lesioni, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell'udienza per il rito direttissimo. Nella mattinata odierna K.E. è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione (pena sospesa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA