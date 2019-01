Assalto in boutique con un coltello spianato: il bandito rincorso dai passanti, ma riesce a fuggire

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Rapina ad arma bianca ieri sera, 4 gennaio, nella boutique Biròdi via Passalacqua da parte di un individuo italiano che dovrebbe avere le ore contate perché riperso in volto da più telecamere di sorveglianza. Nella fuga è riuscito a dileguarsi nonostante sia statoche hanno risposto alladella titolareAttorno alle 18.30 nel negozio in quel momento vuoto è entrato un uomo sulla quarantina: con unsi è diretto verso la titolare - seduta per fare una telefonata - ed è scattata la rapina. L’uomo con il volto coperto parzialmente da una felpa ha strappato dalle mani della donna il telefonino e le ha gridato. Sotto la minaccia dell’arma bianca la donna ha aperto il registratore di cassa e l’individuo ha arraffato sia le banconote che le monetine, perNon soddisfatto il rapinatore ha chiesto a Ornella Bizzotto la sua borsa, strattonata e spinta in uno sgabuzzino si è messa a urlare aiuto e così il rapinatore è uscito in strada di corsa,: da uno è stato atterrato con uno, ma ha rinunciato a bloccarlo perché minacciato dal coltello. La titolare della boutique ha chiamato il 113 e denunciato il fatto. È caccia all’uomo da parte degli agenti del commissariato: dovrebbe trattarsi di unnoto alle forze dell'ordine.