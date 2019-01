Torna lo stop alle auto vecchie, ma non per anziani e mezzi commerciali

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Avete più di? Dovete caricare o scaricare? C'è unda seguire? Potete circolare.nuove di zecca.a Vicenza ritornano le limitazioni del traffico. Per quasi 3 mesi, esattamentein centro e nei quartieri della prima cintura urbana non sono ammessi i veicoliTra le 2 ruote, stop allei non catalizzate.Nella lista delle eccezioni, compaiono per la prima volta, come detto, i mezzi degli anziani, i commerciali e quelli legati ai cantieri edili. Via libera, come sempre, a chi ha redditi Isee sotto io deve portare i bimbi a scuola. Occhio alle multe. I furbetti rischianoe laper un mese in caso di reiterazione della violazione dell'ordinanza del sindaco FrancescoIn casa, la temperatura non deve superare i, mentre in fabbrica il limite è diFino al 28 febbraio inoltre è vietato bruciareall'aperto. «Al ministro dell'ambiente Costa e all'assessore regionale Bottacin abbiamo chiesto unadei disagi causati dall'accordo padano sullo smog», spiega il primo cittadino. Maggiori informazioni su www.comune.vicenza.it/nosmog.