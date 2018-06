Rapina con le armi al distributore: dipendenti malmenati, via 35 mila euro

di Luca Pozza

LONGARE - Ammonta adimessa a segno oggi al distributore Berica Carburanti di Longare in via Ponte di Lumignano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'improvviso sono entrati in azione due rapinatori, arrivati a bordo di una moto di grossa cilindrata: i due sono entrati all'interno dell'area di servizio impugnando una pistola e intimando ai dipendenti di consegnare l'incasso della giornata, risultato poi essere molto ingente.Tre dipendenti hanno cercato di opporre resistenza e sono stati malmenati dai banditi che, qualche istante dopo, hanno aggredito anche un cliente all'esterno prima di fuggire in moto. Il 112 è stato subito allertato così come il Suem che ha portato in ospedale uno dei feriti, poi dimesso in giornata. Pochi mesi fa, a marzo, la stessa stazione di servizio era stata presa di mira dai banditi, che avevano messo a segno un colpo da 20 mila euro. Indagini in corso da parte degli uomini dell'Arma.