Trovata in coma a letto, la 42enne non è morta per le botte: prosciolto il convivente

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Non sono state le ecchimosi al volto e al corpo lail 20 gennaio all’ospedale di Santorso della 42enne scledense, deceduta al secondo giorno di ricovero in stato di coma. La donna la mattina del 18 era stataper la notte in via Damaggio.Le ecchimosi al volto e al corpo per i carabinieri della compagnia in via Maraschin erano compatibili con delle lesioni, come see per omicidio preterintenzionale è stato indagato il convivente per consentirgli di nominare un perito di parte chesulla salma della donna, atto irripetibile e decisivo nel dare una svolta all’indagine in corso. L’esame autoptico ha: le ecchimosie non sono collegabili al decesso e così per il convivente è caduto il motivo della messa sotto inchiesta. I due si erano conosciuti in una comunità di recupero. Il medico legale tra qualche giorno consegnerà l’esito organico dell’autopsia. In un quadro clinico-sanitario serio per la donna, sofferente di patologie croniche, il decesso potrebbe essere stato provocato dall’. La procura della Repubblica ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura.