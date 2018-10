â€‹Fatture false con società "cartiere", sequestrati beni per 320mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO - Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bassano del Grappa hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza, in relazione ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza nell’ambito dell’operazione denominata. Il sequestro ha consentito died ha riguardatoi riconducibili acoinvolti nella gestione di fatto di una società a responsabilità limitata e di tre ditte individuali.L'operazione di polizia economico-finanziaria Lucky Flats, già nel mese di marzo, era sfociata nell'arresto, ai domiciliari, degli indagati, per il reato di. Le successive indagini hanno individuato il profitto del reato conseguito da F.C. ed M.M. quali, prive di qualsivoglia capacità operativa,riconducibili alle imprese cartiere, nonché 31.850 euro già rinvenuti in contanti presso l’abitazione di M.M. e anche la quota parte di un’immobile intestato a quest’ultimo. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro due appartamenti, formalmente intestati ad una società di persone il cui liquidatore è uno dei prestanome titolari delle imprese cartiere, ma in realtà nella disponibilità di F.C.Il sequestrio preventivo dei beni è finalizzato alla confisca, che sarà obbligatoria nel caso in cui il procedimento penale si concluda con la condanna degli indagati.