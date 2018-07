Due uscite del Soccorso alpino alla ricerca di fungaioli smarriti nei boschi

di Vittorino Bernardi

FOZA - Gli appassionatisanno bene che per loro è elevato il rischio diquando guardano il terreno a testa bassa e non prendono visione di punti di riferimento per mantenere l’e fare ritorno al punto di partenza, dove parcheggiano le auto. Ieri, domenica, il Soccorso alpino di Asiago ha effettuatoalla ricerca di persone smarrite.i soccorritori si mossi per raggiungeredove un escursionista aveva perso di vista la moglie “fungaiola” ed era preoccupato. L'emergenza è rientrata perchè la signora, forse con il, è riuscita a ritrovare la via del ritorno. Il secondo episodio: il 118 ha allertato il Soccorso alpino per il mancato rientro di un uomo,, partito alle 10 per andare a funghi nella zona di. Due squadre di soccorritori si sono dirette assieme aiverso il punto indicato dai familiari per avviare la ricerca. Una volta arrivati hanno fortunatamente appurato che il fungaiolo, dopo essersi smarrito ed essere arrivato nella Piana di Marcesina aveva incontrato una persona e ricevuto un passaggio in macchina.anche in questo caso.