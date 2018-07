Dal terrazzo vede un uomo scassinare la propria auto: scende in strada e lo blocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Esce suldi casa in via Mameli, guarda in strada e vede un uomo armeggiare sulladella sua auto, una Lancia. È stato unieri pomeriggio per una signora di 43 anni che ha reagito d’impeto: ha chiesto a una vicina di chiamare il 113 e si èin strada per scongiurare il furto dell’auto. Arrivata davanti al mezzo la donna ha vistoe con coraggio l’ha bloccato, aiutata da alcuni passanti, fino all'arrivo degli agenti. Denunciato per, l’uomo è stato identificato in unnigeriano di 27 anni domiciliato a Cona, nel Veneziano.