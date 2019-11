Mezzo secolo tra formaggi e vino, ma ora la bottega storica è costretta ad andar via

di Roberto Cervellin

BASSANO DEL GRAPPA - Ha compiuto da poco. Oltre mezzo secolo tra formaggi, composte, vini, prosciutti e salami. Negli scaffali, specialità come, l'olio di Pove, la mortadella al tartufo e la pasta di Torre Annunziata. A Bassano del Grappa l'è una sorta di istituzione.il fondatore, è sempre in prima linea. Con lui, i figli. C'era anche la nipote. «Diventeràe ci lascerà», ammette Alessandro.Era un semplice negozio di alimentari, oggi è una bottega storica . Storica sì, ma la sede forse un po' meno, visto che a breve l'attività dovrà fare le valigie e. Il palazzoin cui si trova verrà ristrutturato: «Ci hanno chiestoche non siamo disposti a pagare». E ora? «Ce ne andremoin un luogo che ospitava un'altra gastronomia», spiega ancora Baggio.Già, le gastronomie. A Bassano sonoIn pochi anni hanno chiuso i battenti circavendita. Tanti. «I centri storici- conclude Baggio - Colpa anche della crisi. Ma noi resistiamo».