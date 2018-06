La storica torrefazione Marchi trasloca dopo 88 anni: via da rio Terà San Leonardo

di Tullio Cardona

VENEZIA - Dopodi onorata presenza,non vedrà più la, che domani chiuderà i battenti. Tuttavia non verrà conclusa l'attività, che verrà spostata poco distante,, al civico 2804. «Ci troveremo meglio e così la clientela - afferma la titolare milanese Maela Galli - I locali agli Ormesini sono più grandi, perciò potremo offrire più merceologia; poi sono di proprietà mentre in rio Terà San Leonardo eravamo in affitto e non c'è più accordo con il proprietario dei muri.Anche i veneziani sono contenti, dal momento che ci trasferiamo in una parte di città molto popolata e popolare, mentre Strada Nuova è ormai preda dei turisti. L'arredamento sarà sempre retrò e molto veneziano».