CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ODERZO (TREVISO) - Sono gli ultimi giorni di lavoro per lache si trova in. Sabato 30di attività. Cala la serranda di un negozio conosciutissimo, non solo a Oderzo, dove veramente si trova di tutto e di più., affiancato in questi cinquant'anni dalla moglie Carla e poi dall'ingresso in negozio delle figlie Luisa e Manuela. Per i due coniugi è arrivato il momento di prendersi un po' di riposo; mentre le due sorelle guardano avanti. Per tanti opitergini la notizia della chiusura della ferramenta e del fornitissimo negozio di casalinghi dispiace parecchio. Perché era davvero un punto di riferimento, dove si andava a colpo sicuro per trovare quella pentola, quella vite,