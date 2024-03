TREVISO - Nel match di cartello della 28. giornata do Serie D giorone C, il Treviso cade per la quarta volta al Tenni. Lo scontro diretto tra terza e quarta in classifica se lo porta a casa il Bassano che s'impone con il "gollonzo" realizzato dall'attaccante classe '99 di origini nigeriane Taiwo Hamid Olonisakin al 27' della ripresa. Pochi minuti dopo Yves Gnago ha sbagliato il rigore del pareggio. Nella corsa al secondo posto sarà ora decisivo il secondo scontro diretto consecutivo contro il Dolomiti Bellunesi in programma sabato prossimo (vigilia di Pasqua) a Feltre, che dopo i risultati della 28. giornata ha 5 punti di vantaggio come il Bassano che ieri ha bissato il successo dell'andata (2 a 0 per i vicentini con le marcature di Forte e Fagan) sui biancocelesti di Florindo.