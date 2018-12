Quella bottega antica nel cuore della città: Vasconetto compie 160 anni

di Elena Filini

TREVISO - Dietro quel bancone di legno, tra vernici e preparati, si è fatta la storia d'Italia. Cinque generazioni di artigiani, alchimisti del colore e oggi guru del prodotto giusto per casa, scarpe, muri, intonaci.. Si entra nel negozio che sa di antico e di mestiere, si guardano le foto, le medaglie della Carboneria. Ed ecco. Ai Veneti. Avendo inteso che siete disposti a fare io spero non sarete lasciati soli nell'opera. Ieri pomeriggio alle 18 quel piccolo mondo antico si è trasformato in un salone delle feste: il vecchio bancone è stato spostato, poi tramezzini, prosecco, dolci. È il la per raccontare una storia cittadina illustre. Di quelle che è un vero delitto lasciar morire. «Lì, alla fine della stanza c'era una stufa. Fino agli anni