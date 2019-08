Rubano la bicicletta per girare in centro: nei guai due minorenni trevigiani

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - Due, di, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per, anche se i carabinieri della locale compagnia ritengono che possano essere stati proprio loro a rubare la bicicletta di proprietà di un pensionato del posto, L.Z., 66 anni, che qualche giorno fa non l'aveva più trovata sotto la propria abitazione.E' stato proprio quest'ultimo ieri sera a notare due giovani aggirarsi per il centro con la suadel: senza perdere tempo ha chiamato immediatamente il 112, la cui centrale operativa ha fatto intervenire sul posto una pattuglia della sezione radiomobile del nucleo operativo radiomobile, che ha fermato i due ragazzi e li ha portati in caserma per chiedere loro spiegazioni sull'accaduto. Nonostante le giustificazioni fornite dai giovani - che hanno raccontato di aver rinvenuto la bici in stato di abbandono e di averla usata solamente per girare a Bassano - per loro è scattata la denuncia mentre la bicicletta è stata restituita al pensionato.In caserma a Bassano sono stati convocati i rispettivi genitori, ai quali sono stati affidati i due minori.