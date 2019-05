Dal 13 al 17 maggio in A31 si viaggia su una corsia tra Thiene e Piovene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Disagi per gli utenti dell’autostrada A31 Valdastico. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato che per lavori di manutenzione ordinaria (pavimentazione del manto stradale) dalle 10 di lunedì 13 maggio alle 24 venerdì 17 maggio gli automobilisti dovranno percorrere il tratto tra i caselli di Thiene-Schio e Piovene Rocchette (dal km. 81,900 al km. 86,300) su un’unica corsia, in entrambi i sensi di marcia. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno. Per info sulla viabilità è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.012812.