DUEVILLE - Il 22 maggio sono arrivate le ruspe e ormai di quella casa ricca di memoria rimane solo un cumulo di macerie. Al suo posto sorgerà un condominio. Era la casa di Rinaldo Arnaldi a Dueville (Vicenza), dove lui nacque e dove visse la sua famiglia. Era un militare e un partigiano italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria e annoverato tra i "Giusti tra le nazioni" per l'aiuto offerto agli ebrei durante l’Olocausto. La gente di Dueville era fiera di avergli dato i natali e l'amministrazione ha anche dedicato al suo nome una strada. L'abbattimento di quel vecchio edificio ha lasciato amarezza ai residenti convinti che un restauro fosse possibile. E' iniziato il tam tam social e non solo: "Addio alla casa di Rinaldo Arnaldi, oggi è un giorno triste" scrivono i cittadini di Dueville. Ma c'è anche chi ricorda una variante al Prg del centro storico del 1995 dove "l'edificio è in gradio di protezione 2, pertanto era prevista la sua conservazione come bene di interesse storico da preservare".

CHI ERA RINALDO ARNALDI

Nato a Dueville Rinaldo Arnaldi si era laureato in Economia e commercio e in Scienze politiche. Sergente dei carristi a Vicenza, dopo l'Armistizio di Cassibile si nascose e con altri compagni si aggregò e si fece promotore delle prime formazioni partigiane sull'Altopiano di Asiago, che costituirono poi la Brigata "Mazzini" di cui divenne comandante, mentre la Divisione Alpina Monte Ortigara era comandata da Giacomo Chilesotti suo carissimo amico.

Si impegnò attivamente in pericolose spedizioni in Svizzera per aiutare gli ebrei fuggiaschi affiancato dalla sorella Mary, morta nel 2016, da Gino Soldà, con il sostegno di don Antonio Frigo e di Torquato Fraccon. Fu ucciso durante uno scontro a fuoco assieme ad altri 22 partigiani a Granezza, sull'altipiano di Asiago. In sua memoria il 3º battaglione della brigata "Mazzini" ha preso il suo nome.

In alcuni comuni della provincia di Vicenza, strade e piazze sono state intitolate a Rinaldo Arnaldi. Per l'attività a favore degli ebrei perseguitati è stato insignito del titolo "Giusto tra le Nazioni". Lo scontro in cui Arnaldi e i suoi partigiani caddero combattendo è stato ricostruito in un documentario sulla storia di Thiene (Vicenza), girato nel 2003 da Dennis Dellai, dal titolo "Così eravamo".