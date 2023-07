Mondiali femminili, Italia vince all'esordio: Argentina ko, decide un gol di Girelli all'87'. Bertolini: «Abbiamo meritato»

Con fatica. Com'è giusto al Mondiale. Forse troppa. Ma va bene lo stesso. L'Italia batte l'Argentina 1-0 e piazza un colpo importantissimo. Decide Cristiana Girelli al minuto 87, appena entrata in quel nuovo ruolo voluto da Milena Bertolini, a centrocampo.

Cross dalla sinistra di Boattin, inserimento nel cuore dell'area di rigore della numero 10 e colpo di testa a superare Correa. Gioia e lacrime. Scacciata via la paura e la tensione del debutto. L'Italia ha meritato di vincerla la partita anche se fondamentalmente tutti noi ci aspettavamo un match più semplice. Poco importa però. Vittoria doveva essere e vittoria è stata.

CHE FATICA

L'Italia ha faticato contro un'Argentina tosta che ha dimostrato anche di avere delle qualità tecniche importanti. Le sudamericane non hanno mai vinto una partita al Mondiale nella loro storia e proprio oggi volevano ribaltare questa statistica. Ripassare. Bertolini ha avuto il coraggio di mandare in campo Dragoni (2006) dal primo minuto e questa scelta è stata ripagata da una prestazione importante dall'azzurrina che da gennaio gioca al Barcellona. Poi però la 16enne ha lasciato spazio negli ultimi minuti a quella che ha deciso il match, che ci ha messo la testa quando serviva. Un pizzico di esperienza serve a questi livelli, e la ct ha avuto la fortuna di trovare la carta giusta dal mazzo. Il jolly. Bene così. Per Cristiana è il quarto gol ad un Mondiale (raggiunta Carolina Morace) e il numero 54 in nazionale.

CRESCERE

Evidente che l'Italia deve crescere anche perché il prossimo impegno - sabato 29 luglio alle 9,30 - sarà contro la Svezia, favorita del nostro raggruppamento. Ma questi tre punti ci mettono nelle condizioni di pensare positivo. «Abbiamo meritato di vincere. Girelli è un valore aggiunto di questa squadra. Dragoni ha fatto bene, così come tutte le altre, se sono qui vuole dire che hanno qualità» ha detto Bertolini a caldo.