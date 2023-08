Fifa, più di 10 mila iscritti all'esame per diventare agenti

Dopo il successo del primo esame per agenti di calcio della Fifa nell'aprile 2023, che ha visto 1.954 candidati di tutto il mondo ottenere il punteggio richiesto per il rilascio della licenza per fornire servizi di agente di calcio, 10.383 candidati provenienti da 157 associazioni affiliate hanno presentato domanda per sostenere la seconda edizione dell'esame il 20 settembre 2023.

Si tratta di un aumento di quasi 4 mila domande rispetto all'esame precedente. Il maggior numero di domande è stato ricevuto dalle associazioni affiliate di Inghilterra, Brasile, Stati Uniti, Spagna e Belgio e ulteriori esami sono previsti per maggio e settembre 2024.

L'introduzione del sistema di licenze è una componente chiave del Regolamento Fifa sugli agenti di calcio (Ffar), in quanto innalza gli standard professionali ed etici per la professione di agente di calcio, portando così a un aumento della qualità del servizio che essi forniscono ai loro clienti in tutto il settore calcistico. L'uso di agenti di calcio con licenza diventerà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2023.

Oltre ai candidati che hanno ottenuto la licenza dopo aver superato l'esame di agente di calcio Fifa, un totale di 1.211 agenti che hanno ottenuto la licenza prima del 2015 in conformità con i regolamenti Fifa pertinenti e si sono registrati con un'associazione membro tra il 1° aprile 2015 e la data di approvazione del Ffar (16 dicembre 2022) saranno anche idonei a svolgere servizi di agente di calcio.