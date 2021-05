CITTADELLA - Nel turno preliminare dei play off (gara secca) il Cittadella ha battuto al Tombolato per 1-0 il Brescia con un gol di Proia al 40' del primo tempo. Il Cittadella elimina così il Brescia e passa il turno. In semifinale affronterà il Monza, gara d'andata lunedì 17 maggio alle ore 18.30.