Venezia indomabile elimina il Chievo ai supplementari. In semifinale sfiderà il Lecce

VENEZIA 3

CHIEVO 2

VENEZIA - Un Venezia mai domo elimina il Chievo allo scadere dei tempi supplementari del turno preliminare dei playoff di serie B (gara secca). Partenza da brividi: al 5' lagunari in gol con Aramu ma l'arbitro Sozza va al Var e annulla la rete con i padroni di casa increduli. Passano pochi minuti e i gialloblù si portano in vantaggio: su rigore trasformato da Garritano. Siamo solo al 10'. Nella ripresa la partita si accende: al 60' il pareggio degli arancioneroverdi su autogol di Bertagnoli.

APPROFONDIMENTI SERIE B Playoff, il Cittadella batte il Brescia e vola in semifinale. Ora il...

Su questo risultato di 1-1 si chiudono primi 90'. Nei supplementari altro rigore per il Chievo, trasformato da Mogos al 105'. Sembra finita, ma non è così. Il Venezia non molla e al 107', nel secondo tempo supplementare, pareggia con Maleh: 2-2. Pochi minuti dopo, al 116', il capolavoro di Johnsen porta il Venezia sul 3-2. Non è finita perchè al 119' Margiotta sfiora il clamoroso 3-3: ci pensa Maenpaa con una super parata a negarglielo.

In semifinale il Venezia sfiderà il Lecce, gara di andata domenica 16 maggio alle 20.45.

Playoff, il Cittadella batte il Brescia e vola in semifinale. Ora il Monza