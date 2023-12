Atalanta-Milan 3-2, Muriel gela i rossoneri al 95': l'eurogol del colombiano vanifica la rimonta rossonera

Dopo due vittorie di fila in campionato, con Fiorentina e Frosinone, il Milan perde in casa dell’Atalanta. Decisivo il gol di Muriel al 95', dopo la doppietta di Lookman, con il secondo gol realizzato grazie all’assist di De Ketelaere, che ha però sul groppone un gol clamorosamente sbagliato a inizio gara.

Il Diavolo paga le assenze in difesa e quella di Rafael Leao. Ma nella testa pesa anche la gara di Champions contro il Newcastle. Un match decisivo per l’intera stagione del club di via Aldo Rossi.

Pronti via, Giroud (che rientra dalla squalifica) ci prova dopo uno scambio con Pulisic, ma Dijmsiti salva. Al 9’ capita la prima grande occasione del match. Torre di testa di Lookman, De Ketelaere si smarca dalla difesa rossonera e, ritrovandosi nell’area piccola, spara alto a due passi da Maignan. Il belga si divora un gol già fatto. Poi è il Milan ad andare vicinissimo al gol con Tomori, ma Ederson salva. Il gol della Dea è nell’area e lo firma Lookman, che trafigge Maignan e porta l’Atalanta in vantaggio.

Il Milan non si arrende e a pochissimi secondi dall’intervallo pareggia con Giroud: calcio d’angolo battuto da Florenzi, testa del francese che beffae batte Musso. Nella ripresa gioca solo la squadra di Gian Piero Gasperini ed è De Ketelaere a regalare a Lookman la palla del raddoppio. Stefano Pioli corre ai ripari: toglie Chukwueze e butta dentro Bennacer, ma è sempre la Dea ad attaccare.

Per svegliare il Diavolo ci vuole un secondo cambio: il tecnico del Milan si gioca la carta Jovic (in gol contro il Frosinone a San Siro), ma è Maignan a salvare il Diavolo da una disfatta con una doppia parata su Lookman. Gol sbagliato, gol subito: assist di Pulisic e rete di Jovic. Ed è 2-2. Sembra finita, ma Muriel di tacco gela Pioli.