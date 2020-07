Esame severo a Cittadella: Ascoli, una serie positiva da allungare

Al Tombolato, questa sera l’Ascoli cercherà di proseguire il cammino intrapreso con l’arrivo del duo Bifulco-Dionigi. La sfida con il Cittadella, calcio d’inizio ore 21, è una delle 4 rimaste in calendario.



Dopo il confronto con i veneti i bianconeri ospiteranno il Pordenone poi si recheranno a Pisa e infine si chiuderà al Del Duca contro il Benevento. Una serie di partite che devono essere affrontate con il coltello tra i denti, come è stato fatto nelle ultime quattro giornate . Sono tutte partite che, se affrontate col piglio giusto, l’Ascoli può far sue. In fondo i bianconeri, come hanno dimostrato, dal punto di vista della qualità tecnica non hanno nulla da invidiare a molte altre squadre di serie B. L’Ascoli che lunedì scorso con la vittoria sull’Empoli ha lasciato la zona playout, è una squadra che avrebbe dovuto lottare per altri traguardi, come ha spiegato anche Ninkovic in settimana.



Ultimo aggiornamento: 17:08

