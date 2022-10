Sonny Colbrelli annuncia il ritiro: in Veneto a ottobre la sua ultima gara

Sonny Colbrelli, vittima di un arresto cardiorespiratorio lo scorso 21 marzo durante il Giro di Catalogna, ha deciso di chiudere la carriera all'età di 32 anni. Lo ha annunciato la sua squadra, Bahrain Victorious. «Dico addio al ciclismo, provo a farlo con il sorriso ricordando tutto quello che mi ha dato, anche se fa male dopo la stagione che ho ottenuto, la migliore della mia carriera», ha detto Colbrelli, che nel 2021 aveva vinto la Parigi-Roubaix, oltre ai titoli di campione italiano ed europeo. Colbrelli aveva perso conoscenza dopo la volata conclusa a Sant Feliu de Guixols, al termine della prima tappa del Giro di Catalogna, nella quale si era classificato secondo. Dopo il massaggio cardiaco sul posto, era stato trasportato all'ospedale universitario di Girona. Qui gli esami avevano accertato una aritmia cardiaca. Gli era stato quindi applicato un defibrillatore sottocutaneo: per le regole italiane (non così in altri Paese europei) Colbrelli non può fare attività sportiva agonistica. Sonny Colbrelli aveva concluso la sua ultima gara il 15 ottobre scorso in Veneto nella VenetoGo, con partenza e arrivo a Villa Cà Cornaro di Romano d’Ezzelino (Vicenza), alle porte di Bassano del Grappa, evento organizzato da Filippo Pozzato.