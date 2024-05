Prosecco Doc Imoco Volley: Wolosz rinnova, sarà pantera per l’ottavo anno consecutivo

CONEGLIANO (TREVISO) – Confermati Daniele Santarelli e buona parte del suo staff, non poteva che iniziare con la conferma di capitan Joanna Wolosz l’estate della Prosecco Doc. Per l’ottava stagione consecutiva la regista nata ad Elblag in Polonia continuerà a dettare i ritmi dell’attacco di Conegliano e a comporre sinfonie vincenti. Dall’approdo in gialloblù, Asia non ha fatto altro che conquistare trofei, 21 sui 24 totali delle pantere.

Con il passare degli anni e il susseguirsi di prestazioni ai limiti della perfezione, il capitano della Prosecco Doc ha attirato su di se gli occhi di tutte le migliori squadre al mondo, ma la scelta è sempre stata la stessa: Conegliano. Una scelta dovuta al grande rapporto che si è creato non solo con la società ma con tutto l’ambiente, con i tifosi che ci hanno messo poco a innamorarsi dei polpastrelli della palleggiatrice classe ’90, per la quale la Marca è diventata ormai una seconda casa. Una casa in cui tutti, Asia in primis, si augurano di raccogliere ancora tanti trofei, a partire dalla prossima stagione.

STORIA D’AMORE

Nel palmares di Wolosz in gialloblù figurano 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 6 Supercoppe, 2 Mondiali per Club e 2 Champions League: insomma, si è visto di peggio. Poi, si può anche dare un occhio alla bacheca dei riconoscimenti personali, a partire dal titolo di Mvp del campionato 2017-18, il primo di una lunga serie che ha visto Wolosz ricevere il riconoscimento di miglior palleggiatrice anche in competizioni come la Champions League e il Mondiale per Club. E non è finita qui, perchè la storia d’amore tra la miglior regista al mondo e la Prosecco Doc continuerà almeno per un’altra stagione, ancora con i gradi di capitano. «È un grande orgoglio per me essere capitana di questa squadra -le parole di Asia in seguito al rinnovo- volevo continuare la mia straordinaria avventura a Conegliano e sono felicissima che questa bella storia continui». Tanti volti sono passati in queste 7 stagioni, tra le certezze però c’è sempre stata Asia, una vera e propria istituzione. «Dal 2017 quando sono arrivata ho sollevato tanti trofei assieme alle mie compagne, è stata una crescita costante, parallelamente tappa dopo tappa è cresciuta la mia carriera e il posizionamento del club, in un ambiente davvero speciale». Speciale anche per merito di Asia, tra le principali protagoniste della vertiginosa ascesa della Prosecco Doc. «Essere capitana di un team vincente e di un gruppo eccezionale è una grande esperienza. Rappresentare un club di questo livello e soprattutto i nostri fantastici tifosi è un onore che cerco di rispettare con tutta me stessa». Leadership, esempio e trofei: «Quando sono arrivata qui non avrei mai pensato di restare così tanto in un club, invece ora questa è casa mia, ho conosciuto persone fantastiche e ho stretto legami con compagne che vanno oltre lo sport. Mi diverto e sono fortunata perchè questo divertimento è diventato il mio lavoro».

OBIETTIVI INVARIATI

Con un gruppo consolidato per molti elementi e una società che non fa mancare nulla ai propri tesserati, staff e giocatrici: «Siamo un gruppo molto unito, la società non ci fa mancare nulla e noi dobbiamo solo pensare a giocare. L’Imoco Center ha cementato il nostro gruppo e sarà importante anche quest’anno visto che avremo qualche cambiamento nella squadra. Di solito le nuove che arrivano si amalgamo bene in poco tempo, lavoriamo molto ma ci divertiamo insieme e non è facile trovare un ambiente così». L’obiettivo però è sempre lo stesso: vincere, assicura il capitano. «Non guardiamo mai al passato, per noi ogni trofeo è come se fosse il primo, è la mentalità di questo club. Ci vediamo a settembre per ripartire a caccia di trofei e nuove emozioni».