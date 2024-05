Jacobs terzo in 10.19 al Continental Tour di Ostrava: De Grasse vince la gara dei 100 metri

Una gara non certamente da ricordare per Marcell Jacobs che nel Continental Tour di Ostrava non va oltre il terzo posto. L'azzurro chiude la gara dei 100 metri in 10.19, un tempo non certamente soddisfacente in vista dei prossimi impegni.

Jacobs terzo, le sue dichiarazioni dopo la gara

Jacobs arriva terzo alle spalle del giamaicano Ryiem Forde (2° posto) e del canadese Andre De Grasse (1° posto). Al termine della gara Jacobs ha commentato così la sua prova: «Dopo 40 metri le gambe non lavoravano, non avevo potenza né velocità. Devo riguardare la gara con il coach per capire meglio. Tra due giorni dovrò gareggiare nuovamente quindi devo capire esattamente cosa è successo».