Giro d'Italia. Treviso ora punta a riprendersi la tappa, Cà del Poggio ci pensa

TREVISO - Possagno ci aveva provato un paio d’anni fa immaginando una cronometro con partenza e arrivo ai piedi del tempio di Possagno. Il motivo era la celebrazione del bicentenario della morte dell’immenso Antonio Canova, scultore, pittore, ambasciatore e molto vicino a Napoleone Bonaparte. I contatti c’erano pure stati con il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni. La macchina organizzativa che sembrava scattata con il piede giusto si è poi inceppata. Vero è che il transito della carovana rosa a Possagno ha fatto riaccendere la voglia di poter ospitare il Giro d’Italia, già presente lo scorso anno nello stesso sito con una tappa del Giro d’Italia Under 23 o NextGen, sempre organizzato da Rcs. Potrebbero essere state le prove generali vista l’accoglienza riservata da Possagno al Giro d’Italia in uno scenario spettacolare. E come ha dichiarato più di qualche sindaco di Comuni interessati dal passaggio del Giro, o dalla partenza o dall’arrivo, il ciclismo porta gente, turisti, e in Veneto ha fatto registrare il sold out a livello di strutture ricettive. Non c’è Giro senza Veneto e non c’è Veneto senza Giro è il refrain che si sentiva al traguardo di Bassano sabato pomeriggio.

L’ABBINATA

La tappa regina del Giro, l’Alpago - Bassano del Grappa, con la vittoria strepitosa di Tadej Pogacar e la scalata per ben due volte del Monte Grappa ha consacrato definitivamente che il ciclismo è lo sport delle folle oceaniche e quindi anche di un grosso introito economico per l’economia locale. Un arrivo di tappa costa alcune centinaia di migliaia di euro e se il passaggio a Possagno ha dato lustro alla cittadina pedemontana ai piedi del Grappa pare sia partita la caccia a recuperare sponsorizzazioni per fissare questo importante appuntamento. Segnali importanti arrivano anche da Ca’ del Poggio. Festa immensa anche sullo strappo di via dei Pascoli con musica e spettacoli, ma nonostante la pioggia abbia fermato qualche tifoso lo stesso Alberto Stocco ha confermato la presenza di circa 15mila persone sul Muro trevigiano. Via dei Pascoli è stata anche sede dell’ultima tappa del Giro d’Italia Under 23 nel 2018. Quella volta a conquistare la maglia rosa del giro dei giovani, in una cronometro con un format assolutamente innovativo fu un certo Alexandr Vlasov, russo della ex Gazprom, ora uno dei corridori più importanti al mondo, battendo il danese Mikkel Bjerg, l’uomo fondamentale per Tadej Pogacar in questo Giro d’Italia che ha registrato lo strapotere dello sloveno. E Alberto Stocco conferma: «Il Giro d’Italia è uno spettacolo assoluto. Mai smettere di sognare. E per come imbastire una tappa del Giro un’idea ce l’avrei». Tanti sono i Comuni che vorrebbero nuovamente un arrivo o una partenza di una frazione della corsa rosa. Lo scorso anno Oderzo ci riuscì dal momento che non aveva mai ospitato il Giro, ma da tanti anni lupo sta aspettando anche Montebelluna. Vinse una tappa Matteo Tosatto in maglia Fassa Bortolo e ora direttore sportivo della Tudor. E così Castelfranco Veneto che qualche anno fa ospitò la finale del Giro d’Italia Under 23.

E Treviso? Anche a Treviso città capoluogo che nel 2022 ospitò una tappa riservata ai velocisti, la Borgo Valsugana - Treviso vinta da Dries De Bondt battendo Edoardo Affini, piacerebbe il ritorno della corsa rosa.

IL NODO COMUNE

Nodo fondamentale per tutti i Comuni è sempre la ricerca di sostenitori per affrontare la spesa che poi ha comunque una forte ricaduta economica sul territorio. Anche a Vittorio Veneto, città da sempre di grande ciclismo, basti solo ricordare i grandi eventi legati anche al ciclocross non solo al ciclismo su strada, piacerebbe veder tornare un appuntamento sulle strade di casa. Insomma il Giro piace e dopo la tappa da Alpago a Bassano del Grappa ancora di più.