PADOVA - Ciclista, scrittore e musicista. Campione mondiale di ciclismo estremo, detentore di 13 record e vincitore di 98 medaglie. Impossibile dare un’unica definizione per il padovano Giuliano Calore, classe 1938.

Lei è definito anzitutto "L'uomo-bicicletta". Si riconosce?

«Non so cosa sarebbe stata la mia vita senza la bicicletta. Mio padre quando avevo 15 anni me ne regalò una da corsa, usata: è stata la mia inseparabile compagna durante le vacanze estive, sempre trascorse sulle Dolomiti. Ha messo in luce la mia predisposizione alla fatica e alla resistenza».

Come?

«In una giornata percorrevo Padova-Cortina e, a 15 anni, raggiungevo Merano, andata e ritorno 440 chilometri, in due giorni perché mi fermavo da zia Luisa, che mi preparava delle ottime omelette».

Anche il pianoforte ha segnato la sua vita...

«Lavoravo all’Enel, un posto fisso che mi assicurava lo stipendio mensile, e mi dedicavo nel tempo libero alla musica, tanto da formare tre complessi: "I Solitari", "Gildo Fattori e i suoi strangers", "I Vortici". Fu Gildo a portare a casa mia la giovane Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, perché l’accompagnassi al pianoforte nelle sue prime esibizioni canore. Bei tempi».

Come iniziò la sua storia di ciclista estremo?

«Dalle intuizioni di Zeno Odorizzi, il bravissimo sassofonista e flautista del complesso "I Vortici". Avevo 38 anni. Osservandomi mentre affrontavo salite con pendenze ai limiti del possibile, senza mettere le mani sul manubrio, minacciò di lasciare il complesso se non avessi sfruttato quelle mie doti».

E cosa fece?

«Partecipai a tre gare in alta montagna e le vinsi tutte e tre, arrivando al traguardo da solo. Mi resi conto, allora, che il cielo mi aveva donato delle capacità fisiche al di fuori del comune. Ed ecco la folle idea: visto che il manubrio e i freni non li usavo, li feci togliere. E compii tredici imprese che entrarono nel Guinness dei primati».

Quale l'ha emozionata di più?

«Quella del 28 luglio 1983, a 45 anni, quando salii e scesi quattordici passi dolomitici: 330 chilometri in 13 ore».

Un aneddoto?

«Dieci anni fa, mentre mi recavo in Austria, su una salita di montagna mi fermò una pattuglia della polizia e mi chiesero patente e libretto dell’auto. Non li avevo con me: dovevano sequestrarmi il mezzo, allora tirai fuori la bicicletta dal bagagliaio e salii e scesi da una pendenza molto ripida. Sorridendo mi lasciarono andare».

Le sue fatiche sono state premiate con prestigiosi riconoscimenti e medaglie d’oro.

«Ricordo quella ricevuta a Berlino che mi consacrava “Re dei primati”; il riconoscimento ricevuto il 19 ottobre del 2006, alla 42esima edizione del Premio Internazionale Fausto Coppi e Costante Girardengo. E il 24 aprile 2010 quando l’allora ministro degli Interni Roberto Maroni mi premiò nel Palazzo Comunale di Pistoia, per il messaggio contro il doping che trasmettevo ai giovani».

E l'omaggio a Fiorenzo Magni?

«Avevo 75 anni e il campione ha voluto conoscermi per esprimermi la sua ammirazione per un'impresa che avevo compiuto sul ghiaccio, così ho deciso di dedicargliene una nel giorno del suo ottantasettesimo compleanno. Nello stadio del ghiaccio di Alleghe superai, con normali tubolari da corsa, 297 porte larghe 46 centimetri, pedalando per mezz’ora su ghiaccio tirato a specchio, senza mai cadere. Volli poi tentarne un altro, questa volta sulla pista di ghiaccio del Plebiscito, nella mia città. E proprio qui, a quasi 70 anni, polverizzai il primato del 2002, superando 498 porte. Fui premiato dall’assessore Sinigaglia e da Faustino Coppi, cugino del campionissimo».

La discesa del passo dello Stelvio di notte?

«Ho sempre avuto lo Stelvio nel cuore. Non potevo tradirlo, così come lui non aveva mai tradito me. Col buio era quasi impossibile capire se scendevo pedalando nel centro della strada o sui bordi. L’incognita più importante restava, comunque, vedere cosa c’era sull’asfalto».

La sfida delle sfide...

«Avevo allora tra i 77 e i 78 anni. Pregavo il mio angelo custode, che sempre mi aveva aiutato. Presi con la mano destra la pila che mi doveva orientare con un debole raggio di luce e mi lanciai su quei terribili tornanti. Ho superato me stesso».

E ora racconta le sue imprese nelle scuole, oltre ad aver pubblicato alcuni libri.

«L'entusiasmo che riesco a trasmettere ai giovani, portando le immagini e i racconti delle mie imprese, diventa incontenibile quando salgo sulla mia bicicletta monca, rendendo tangibile quello che hanno visto nelle foto e nelle proiezioni. Suggerisco sempre ai ragazzi di cercare di realizzare i loro sogni, con forza di volontà, senza ricorrere a pratiche disoneste».