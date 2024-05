Giro, l'impresa di Vendrame in Friuli: stacca tutti e vince a Sappada

SAPPADA - Andrea Vendrame, 29enne di Conegliano, ha vinto per distacco la 19.a tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano-Sappada di 157 km oggi 24 maggio 2024. Il passista-scalatore trevigiano della Decathlon AG2R ha staccato il gruppetto con cui era in fuga da chilometri, ha affrontato a tutta velocità il tratto in discesa reso pericoloso dalla pioggia, transitando in testa da solo a Cima Sappada. Poi il volo verso il traguardo. Per Vendrame è il secondo successo nella corsa rosa dopo la vittoria di tre anni fa, nel 2021, nella Siena-Bagno di Romagna.