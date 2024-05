SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Giro d'Italia, sotto la pioggia battente vicino al muro di Cà del Poggio anche Letizia, fidanzata di Andrea Vendrame che ieri, 24 maggio, ha vinto la 19esima tappa del Giro D'Italia. «Emozione grandissima, l'attesa è stata strepitosa - commenta la vittoria di ieri -. Il tifo che c'era all'arrivo è stato qualcosa di strepitoso. Speriamo in un bis. Il muro è un punto di riferimento per Andrea, per noi è casa». (Video di Pio Dal Cin)