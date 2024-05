VILLORBA (TREVISO) Prende sempre più forma l’Imoco Center, ormai prossimo al completamento. Il nuovo gioiello della Marca ha attivato anche i due campi esterni nell’arena denominata Prosecco Doc Arena, campi adatti per qualsiasi tipo di torneo e circondati da una tribuna completamente immersa nel verde, opera di Elsa Bandiera, professionista del settore. Due nuovi campi che vanno a sommarsi agli 8 già attivi al coperto. Ma le novità non sono finite qui, anzi, perché nei prossimi giorni verrà attivato anche il nuovo fan shop all’interno della struttura, in cui sarà possibile acquistare attrezzatura dedicata al padel ma anche abbigliamento griffato Imoco Volley. E’ in dirittura d’arrivo anche l’Imoco Bistrot, pronto per sfornare golosità dalle sette di mattina fino a mezzanotte, con oltre cento coperti a disposizione. A coordinare e gestire il bistrot sarà Sara Finazzi, proprietaria della caffetteria Il Volo di Lancenigo. Per la struttura completa sarà invece necessario attendere ancora pochi mesi. Prossimi step il completamento dell’Imoco Lab, sulla falsariga del laboratorio già presente a San Pietro di Feletto, a cui si aggiungerà un poliambulatorio gestito dalla Casa di Cura Giovanni XXIII. Contemporaneamente i lavori proseguiranno per completare anche la nuova sede degli uffici della Prosecco Doc Imoco Volley e per istituire una vera e propria sala dei trofei per racchiudere tutti i titoli conquistati dalla società delle famiglie Maschio, Garbellotto e Polo in unico luogo. E non vi è dubbio che servirà uno spazio bello ampio considerato i trionfi del passato e le aspettative di un futuro che si prospetta radioso sul campo ma non solo, come dimostra la crescita dell’Imoco Center. L’obiettivo è quello dichiarato sin dall’inizio, fornire la possibilità di una giornata all’insegna dello sport che racchiuda ben oltre la singola partita della Prosecco Doc Imoco Volley, e la strada tracciata è quanto mai giusta, come testimonia la risposta degli appassionati in questi mesi di apertura del Center.

GLI EVENTI

Nel corso dei lavori, l'Imoco Center si è comunque adoperato per fornire ai propri clienti le migliori esperienze possibili, tra lezioni private, tornei Fitp e non. Insomma, in pochi mesi la struttura di via Marconi si è imposta tra le migliori del territorio e non solo. Si è concluso il torneo Road to Malaga, pool a cadenza mensile che premia i vincitori con un viaggio presso la scuola di padel del maestro Gustavo Machuca, tra i massimi esponenti di detto sport. A tal proposito, Machuca tornerà all’Imoco Center dal 7 al 9 giugno per un altro clinic: gli orari a disposizione sono dalle 18 alle 20 del 7 giugno, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 dell’8, dalle 17 alle 19 invece per domenica 9. Inoltre, sono aperte le iscrizioni per il Torneo Sociale in partnership con Radio Piterpan che si svolgerà da settembre 2024 a maggio 2025. Torneo aperto a tutti, con un requisito fondamentale, il divertimento e la sana competizione in salsa Imoco. Competizione a squadre composte due giocatori più una riserva, che si svolgerà con la più classica delle formule: gironi più tabellone a eliminazione diretta tra le qualificate.