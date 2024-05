ZERO BRANCO (TREVISO) Insulti e minacce, bestemmie ed espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro (preso anche per il viso), ma anche verso il pubblico con un dirigente che si è abbassato i pantaloni. Il tutto è accaduto domenica da parte di tesserati dello Zero Branco con pesanti provvedimenti disciplinati della giustizia sportiva: 12 gare di squalifica ad un giocatore, un altro per 3 e un dirigente per 7 mesi. La sconfitta, nella finale playoff di Seconda categoria, sul campo della compagine mestrina dell’Altobello Aleardi Barche, è costata cara allo Zero Branco, che si lecca le ferite oltre alla sconfitta che valeva la graduatoria per il salto di categoria. Squalifiche inflitte dal giudice sportivo regionale in base al referto di gara dell’arbitro Riccardo Zambon di Portogruaro. Al giocatore Alberto Longhin sono state inflitte ben 12 gare di squalifica poiché, come riferisce l’arbitro nel rapporto di gara “Per avergli rivolto espressioni ingiuriose, gli si è avvicinato con atteggiamento minaccioso, prendendogli il viso tra le mani urlandogli contro offese e minacce” Quindi il giudice, ritenuto che il comportamento, in sè riprovevole per quanto attiene alle ingiurie e alle minacce, ha inflitto 8 giornate di squalifica per il contatto fisico e altre 4 per le reiterate ingiurie e minacce, in totale per 12 partite sarà lontano da campi di gioco nella prossima stagione. Tre gare invece al giocatore Nicolò Patron per essersi rivolto, dalla panchina, con espressioni ingiuriose e svariate bestemmie verso l’arbitro. Al dirigente Alessandro Chinello invece sono stati inflitti 7 mesi di squalifica, fino al 31 dicembre 2024, per essersi rivolto all’arbitro e agli assistenti con bestemmie ed espressioni ingiuriose e irriguardose. E mentre si avviava a lasciare il terreno di gioco, come riporta il comunicato ufficiale, fermatosi davanti alle tribune, rivolgeva al pubblico insulti e bestemmie. Sollecitato ad abbandonare il campo da parte del capitano della propria squadra, si é girato verso le tribune, si é tolto i pantaloni e ha esposto verso il pubblico le natiche. Il comportamento si è protratto per circa due minuti, trascorsi i quali si é allontanato, continuando a rivolgere ingiurie all'arbitro e al pubblico. In casa della società dello Zero Branco non manca l’imbarazzo e la vice presidente e segretaria Simonetta Baldissera, sottolinea: «Mi scuso a nome personale e della società di quanto accaduto per il comportamento dei nostri tesserati. Questi fatti non sono giustificabili in una partita di calcio, mi sento offesa io e la società, non dovevano reagire in tale maniera. Questo indipendentemente il fatto che magari l’arbitro, nei riguardi del giocatore Longhin, abbia magari esagerato nella descrizione dei fatti accaduti, tanto è vero che la società provvederà a fare ricorso. Ma questo non giustifica, sottolinea la Baldissera, che ci si deve comportare diversamente, sia si perda o si vinca una partita e questi provvedimenti danno una brutta immagine alla nostra storica società».