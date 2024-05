SAPPADA - Ce l'ha fatta Andrea Vendrame, il 29enne trevigiano ha tagliato per primo il traguardo della 19esima tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano-Sappada. Il passista-scalatore della Decathlon AG2R ha staccato il gruppetto con cui era in fuga, arrivando da solo a Cima Sappada. Il ciclista non ha fatto in tempo a scendere dalla sua bicicletta, è stato subito circondato dall'affetto dei suoi tifosi che l'hanno abbracciato e festeggiato.

(Foto di David Zanirato)