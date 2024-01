Sinner, quando gioca la semifinale con Djokovic: dove vederla, orario e precedenti

Jannik Sinner si sbarazza di Rublev in 3 set (6-4, 7-6, 6-3) e stacca il pass per la semifinale degli Australian Open.

L'azzurro ha avuto la meglio sul russo, soffrendo solo nel secondo set dove è arrivato fino al tie-break. Nel primo set ha chiuso con due game di distacco, giocando un tennis di qualità. Poi è calato leggermente fisicamente, riprendendo il comando della partita nel terzo set con un convincente 6-3.

Il tennista italiano affronterà il numero uno al mondo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Sarà la quarta volte che i due si incroceranno.

Orario e dove vederla

La semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic si disputerà venerdì 26 gennaio. L'orario è ancora da definire. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, visibile in tv per gli abbonati Sky alla posizione 210 del decoder. Ampia la copertura streaming. Eurosport è infatti visibile anche su SkyGo (per gli abbonati Sky), Dazn, Discovery+ e Eurosport Player.

I precedenti

I precedenti tra Sinner e Djokovic sono quasi tutti a favore del serbo (3 su 4) che nel 2021 si è imposto a Montecarlo (Masters 1000), per poi ripetersi nel 2022 (quarti di finale Wimbledon) e nel 2023 (semifinale di Wimbledon). Sinner ha battuto il gigante serbo nell'Atp finals di due mesi fa, superando per la prima volta in carriera Djokovic. I due adesso si affronteranno nel terreno dell'Australia e Jannik cercherà di confermare l'impresa di novembre.